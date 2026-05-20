إعلام عبري: مصادر أمنية تشكك في قدرة الهجمات الأميركية على إسقاط نظام طهران

شككت مصادر أمنية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، في إمكانية إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية في حال استئناف الولايات المتحدة العمليات العسكرية ضد إيران بعد تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإنهاء الهدنة لعدم التوصل إلى اتفاق سلام شامل بالمنطقة بين واشنطن وطهران.

وبحسب صحيفة "هآرتس" نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية، فإن تجدد الهجمات الأميركية على إيران سيؤدي بشكل شبه مؤكد إلى مشاركة إسرائيل في "القتال".

من جهتها أعربت مصادر بالجيش الإسرائيلي عن تفاجئها من تصريحات ترمب بأنه كان على بعد ساعات من شن هجوم على إيران، مضيفة أنها كانت تتوقع أن يجري تنسيقا بهذا الشأن بشكل مباشر وواسع مع إسرائيل.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أعلن أول أمس الأثنين تأجيل هجوم على إيران كان من المقرر أن يبدأ أمس الثلاثاء، بناء على طلب من دول خليجية، فيما وجه البنتاغون بالبقاء على أهبة الاستعداد لبدء الهجوم في حال عدم التوصل لاتفاق مع طهران.

وأكد ترمب في تصريحات صحفية أن "أمير قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات طلبوا منه التريث في شن الهجوم العسكري المخطط له ضد إيران".