إعلام عبري: إلغاء شهادة نتنياهو أمام المحكمة يوم غد بسبب قيود أمنية
أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، يوم الثلاثاء، بإلغاء شهادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقررة، يوم غد الأربعاء أمام المحكمة المركزية.
وذكرت الصحيفة، أن إلغاء الشهادة جاء استجابة لطلب فريق نتنياهو القانوني بسبب "قيود أمنية وسياسية طارئة".
وكانت محكمة تل أبيب الجزئية، قد أعلنت، يوم أمس الاثنين، إلغاء جلسة الإدلاء بشهادة نتنياهو، بعد موافقتها على الطلب الذى تقدم به فى إطار محاكمته المتعلقة بالقضايا المعروفة إعلاميًا بـ القضية 1000 والقضية 2000 والقضية 4000.
وكان نتنياهو قد طلب إلغاء الجلسة لأسباب أمنية وسياسية، وفق ما ورد في الطلب المقدم إلى المحكمة.
ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهمًا رئيسية تنقسم إلى قضايا فساد محلية وجرائم دولية، حيث يُحاكم في المحكمة المركزية بتهم تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.