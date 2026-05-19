إعلام عبري: إلغاء شهادة نتنياهو أمام المحكمة يوم غد بسبب قيود أمنية

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، يوم الثلاثاء، بإلغاء شهادة رئيس الوزراء ‏الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقررة، يوم غد الأربعاء أمام المحكمة ‏المركزية.‏

وذكرت الصحيفة، أن إلغاء الشهادة جاء استجابة لطلب فريق نتنياهو ‏القانوني بسبب "قيود أمنية وسياسية طارئة".‏

وكانت محكمة تل أبيب الجزئية، قد أعلنت، يوم أمس الاثنين، إلغاء جلسة ‏الإدلاء بشهادة نتنياهو، بعد موافقتها على الطلب الذى تقدم به فى إطار ‏محاكمته المتعلقة بالقضايا المعروفة إعلاميًا بـ القضية 1000 والقضية ‏‏2000 والقضية 4000‏‎.‎

وكان نتنياهو قد طلب إلغاء الجلسة لأسباب أمنية وسياسية، وفق ما ورد ‏في الطلب المقدم إلى المحكمة‎.‎

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهمًا رئيسية تنقسم إلى ‏قضايا فساد محلية وجرائم دولية، حيث يُحاكم في المحكمة المركزية بتهم ‏تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. ‏