إعلام عبري: تأهب إسرائيلي تحسباً لهجمات "ميليشيات عراقية"

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفاد موقع "واللا" العبري، مساء الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى التأهب تحسباً لهجمات تشنها "ميليشيات موالية لإيران في العراق" ضد إسرائيل.

وذكر الموقع أن "هناك مخاوفاً داخل الجيش من هجمات تشنها الميليشيات الموالية لإيران في العراق ضد إسرائيل".

وكان "واللا" قد أكد أمس الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي يواصل الحفاظ على جاهزية عالية تحسباً لحدوث تصعيد مع إيران، وفق ما صرح به مسؤول أمني كبير للموقع.

من جهته، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تراجعه عن توجيه ضربة "غير مسبوقة" إلى إيران استجابة لطلب السعودية والإمارات وقطر، مبيناً أن واشنطن تتفاوض حالياً مع طهران لمنحها "فرصتها الأخيرة" قبل اللجوء إلى الخيار العسكري.