إعلام عبري: تم تأجيل هجوم كبير على إيران ليلة أمس

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، يوم السبت، عن تأجيل هجوم كبير على إيران ليلة الجمعة – السبت، بسبب عدم صدور قرار من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقالت الهيئة في أخبار لها: يبدو أن ترامب قرر تأجيل "الموعد النهائي" للهجوم الكبير على إيران لإعطائها فرصة أخرى للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأضافت "إسرائيل كانت تستعد لهجوم أميركي قوي على إيران ليل الجمعة ـ السبت".

وكانت "القناة 12" الإسرائيلية، أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن إسرائيل تتأهب بمستوى عال، حيث ينتظرون قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بخصوص مستقبل المواجهة مع إيران.

وأضافت أن شركات طيران أجنبية بدأت إلغاء رحلاتها من إسرائيل وإليها، وأولها الشركتان الإيطالية والنمساوية، وهذا ربما يكون مؤشرا على ما هو آت.

إلى ذلك، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إيران تستخدم صواريخ "خيبر شكن" في هجماتها على القواعد الأميركية بالمنطقة منذ تجدد القتال هذا الشهر.

وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، قد أفادت بأن 80 طائرة للتزويد بالوقود جواً تتمركز حالياً في إسرائيل، ويتمركز معظمها في مطار بن غوريون، إلى جانب حشد مئات الطائرات المقاتلة في المنطقة، فضلاً عن وجود حاملتي طائرات أميركيتين وعشرات القطع البحرية والغواصات، في مشهد يعكس مستوى كبير من الجاهزية العسكرية.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تصريحات ترمب، أكد فيها أنه يدرس بجدية استئناف العمليات العسكرية الواسعة ضد إيران، مشيراً إلى أنه يقترب من اتخاذ قرار بتنفيذ هجوم "أكبر من أي وقت مضى".