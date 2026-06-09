إعلام عبري: تقدم في المحادثات "الإسرائيلية اللبنانية"

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بإحراز تقدم في المحادثات بين إسرائيل ولبنان، والتي ترعاها الولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب القناة 13 العبرية، فإن التفاهمات تنص على بقاء الجيش الإسرائيلي في مواقع بالجنوب، ووقف إطلاق النار من لبنان، وتدريب الجيش اللبناني للسيطرة على مناطق يخرج منها الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم، أشار الرئيس اللبناني، جوزيف عون، إلى أن انسحاب إسرائيل يمكّن لبنان من بسط سلطته وإنهاء المظاهر المسلحة وسحب أي مبرر لبقاء سلاح غير سلاح السلطة الشرعية وقواها المسلحة.

جاء ذلك خلال استقباله وفداً من النواب في البرلمان الفرنسي والأوروبي، في قصر بعبدا، بحضور رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون أبي رميا، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وعرض عون، للوفد المعطيات المتوافرة حول مسار المفاوضات اللبنانية الأميركية الإسرائيلية في واشنطن، والثوابت التي يلتزمها الوفد اللبناني المفاوض للوصول إلى "إنهاء حالة العداء مع إسرائيل بعد انسحاب جيشها من الأراضي اللبنانية المحتلة، وإعادة الأسرى، وعدم عرقلة انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود المعترف بها دولياً".

ويأتي ذلك على وقع المسار التفاوضي اللبناني - الإسرائيلي الذي ترعاه واشنطن، بعد اختتام الجولة الرابعة من المفاوضات التي أفضت إلى إعلان نوايا يتضمن العمل على وقف لإطلاق النار.

واكتسبت جولة السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، أمس الاثنين، على الرؤساء اللبنانيين أهمية خاصة، حيث أكد أن المفاوضات دخلت "مرحلة اللاعودة"، مشدداً على أن الولايات المتحدة تعمل لمنع توسع المواجهة ودفع الأطراف نحو تثبيت وقف النار.

من جهته، كشف الرئيس اللبناني أن بلاده تتفاوض مع إسرائيل على اتفاق "عدم اعتداء" أو اتفاق أمني، مؤكداً رفضه أي لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل التوصل لاتفاق شامل ينهي الحرب.

في المقابل، شدد رئيس البرلمان نبيه بري على ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار كامل وشامل براً وبحراً وجواً، على أن يتزامن انسحاب الجيش الإسرائيلي مع انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني وعودة النازحين.

هذا وأسفرت الحرب المتواصلة بين حزب الله وإسرائيل منذ الثاني من آذار/ مارس الماضي عن مقتل 3666 شخصاً، وإصابة 11321 آخرين، حسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة اللبنانية.