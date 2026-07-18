إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يستعد لـ"تصعيد كبير" ضد إيران

طائرة مقاتلة إسرائيلية (أ.ف.ب)

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفاد إعلام عبري، مساء السبت، بأن الجيش الإسرائيلي عرض على القيادة السياسية خطة حال استئناف العمليات ضد إيران.

وذكرت "القناة 13" أن "المؤسسة الدفاعية في إسرائيل تستعد لاحتمال تصعيد كبير في المنطقة"، مشيرة نقلاً عن مسؤول إلى أن "الولايات المتحدة تستعد لتوسيع نطاق حملتها على إيران بإرسال نحو 100 طائرة للتزود بالوقود إلى المنطقة".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد كشفت أمس الجمعة، عن تحديد إسرائيل سيناريوهين قد يعيدانها إلى مهاجمة إيران، الأول في حال استهدفتها الأخيرة، والثاني بطلب أميركي رسمي.

ويأتي ذلك بعدما عُرضت على الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدة خطط عسكرية جديدة خلال اجتماع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، الثلاثاء الماضي، بحسب وسائل إعلامية.

وأكدت أن الرئيس الأميركي يدرس شن هجوم واسع في إيران، يكون أكبر نطاقاً من الضربات الحالية حول مضيق هرمز.

ولم يتخذ ترمب قراراً نهائياً بعد، لكنه يبدو مستعداً لتصعيد الحرب بهدف إلحاق أضرار كافية تدفع طهران إلى فتح مضيق هرمز، وقبول مطالبه المتعلقة بالبرنامج النووي، فيما صرَّح مسؤولون أميركيون وإسرائيليون لوسائل إعلامية غربية بأن الرئيس الأميركي قد يأمر بتصعيد العمليات خلال الأيام المقبلة.