إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يتأهب لاستئناف الحرب مع إيران

مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي (أ.ف.ب)

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى للعودة للقتال مع إيران، وذلك بعد التهديدات الإيرانية بشن عمليات ضد إسرائيل الليلة رداً على استهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

كما أفادت الصحيفة بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد مساء اليوم اجتماعاً أمنياً محدوداً يضم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورؤساء المؤسسة الأمنية، لبحث التهديدات القادمة من لبنان وإيران.

وأكد مقر قيادة "خاتم الأنبياء" الإيرانية، الأحد، أن "الهجمات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية لن تبقى من دون ردٍ"، على حد قوله.

وفي السياق ذاته، كشف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، الأحد، أن بلاده سترد على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت "الليلة".

وفي المقابل، تُشير التقديرات وفق الإعلام الإسرائيلي، بـ"ردٍ محدود ومنسق" من حزب الله وإيران على هجوم الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شنَّ غارة على ضاحية بيروت الجنوبية اليوم، "بأوامر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس"، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن تل أبيب أبلغت الإدارة الأميركية بالهجوم على منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت قبل تنفيذه، مشيرة إلى أن غرفة العمليات التي استهدفها الجيش في الضاحية كانت فارغة.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولين إسرائيليين اعتبروا أن الجيش يُثبّت "معادلة جديدة" مع حزب الله، تقوم على الأرض المحروقة بمجرد إطلاق النار عليها.