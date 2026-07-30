إعلام سعودي: مقتل قيادي حوثي بالغارات على العراق

شفق نيوز- الرياض

أفاد الإعلام السعودي، يوم الخميس، بمقتل القيادي في جماعة الحوثي محمد خالد العياشي، خلال الغارات الأميركية - السعودية التي استهدفت أمس مواقع الحشد الشعبي في العراق.

ونقلت مواقع إخبارية سعودية بينها، قناة "العربية"، عن مصادر لم تسمها، أن العياشي قُتل إلى جانب عدد من مستشاري الحرس الثوري الإيراني، مشيرة إلى أن جثامينهم نُقلت إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وأضافت أن ناشطين مؤيدين لجماعة الحوثي تداولوا صوراً للعياشي على منصات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن ذلك يمثل إقراراً غير مباشر بمقتله.

وفي السياق، نعى القيادي في جماعة الحوثي أحمد الجنيد، عبر منصة "إكس"، محمد خالد العياشي، وقال إنه قُتل في "غارة سعودية"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمقال تعالى: {وَلَا تَحسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَموَاتَاً بَل أَحياۤءٌ عِندَ رَبِّهِم يُرزَقُونَ} صدق الله العظيم ببالغ الحزن والأسى، وبقلوبٍ يملؤها الإيمان بعظمة الجــ،ـهاد وكــ.ـرامة الشهــ،ـادة، تلقينا نبأ استشــ،ـهاد… pic.twitter.com/yQIbR1RgVH — أحمد الجنيد | Ahmed A. Algunaid (@ahmedalgunaid) July 29, 2026

وبحسب مصادر مطلعة أوردتها "العربية"، فإن العياشي يُعد من العناصر المتخصصة في مجال الطائرات المسيّرة، وتلقى تدريبات على أيدي خبراء من الحرس الثوري الإيراني، وشارك في برامج مرتبطة بتطوير وتشغيل الطائرات من دون طيار التي استخدمتها الجماعة في هجمات داخل اليمن وعبر الحدود.

وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قد أعلنت، في وقت سابق، أن قوات أميركية وسعودية نفذت في 28 تموز غارات استهدفت مواقع لوجستية ومستودعات أسلحة تابعة لفصائل موالية لإيران في شرق العراق، وقالت إن ذلك جاء رداً على أكثر من 30 هجوماً بالطائرات المسيّرة نسبت إلى الحرس الثوري الإيراني.