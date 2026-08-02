إعلام: إسرائيل تغتال القيادي بكتائب القسام "نافذ صبيح" في غزة

شفق نيوز- غزة

أفادت قناة "الحدث" السعودية، عصر الأحد، باغتيال القيادي بكتائب القسام "نافذ صبيح" في قصف إسرائيلي لسيارة بمدينة غزة.

يأتي ذلك في وقت نقلت فيه وسائل إعلامية عن مصادر طبية بوصول 18 قتيلاً إلى مستشفيات القطاع منذ ساعات صباح الأحد وحتى الساعة 6:20 مساءً بتوقيت القطاع (7:20 مساءً بتوقيت بغداد).

وجاء استمرار القصف رغم الإعلان الجمعة الماضي، التوصل إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار، يتضمن انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً وترتيبات أمنية وإنسانية.

إلا أن التطورات الميدانية تشير إلى استمرار الهجمات الإسرائيلية، بالتزامن مع مواصلة الحصار وتشديد القيود على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.