إعلام إسرائيلي يتحدث عن "هجوم قريب" على بيروت

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بوجود خطط لهجوم قريب على بيروت، وسط إشارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى "توافقه" بملف لبنان مع إسرائيل.

ونقلت القناة 13 عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "التقديرات تشير إلى أن إسرائيل ستهاجم بيروت خلال الأيام المقبلة".

في حين نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قوله إن "علاقتي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ممتازة وهناك توافق بيننا في قضية لبنان".

إلى ذلك أفادت مصادر من الرئاسة اللبنانية، بأنه "لا تقدم كبير حتى الآن في المفاوضات اللبنانية مع إسرائيل، والتي تجري في واشنطن".

ويوم أمس الثلاثاء، انطلقت الجولة ‏الرابعة من ‏المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية، برعاية الولايات ‏المتحدة ‏بمقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن‎.‎

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون، قد أبلغ واشنطن بأنه ‏تلقى ‏من رئيس البرلمان اللبناني ضمانات بأن حزب الله ‏سيلتزم بوقف ‏شامل لإطلاق النار إذا التزمت به إسرائيل‎.‎

في حين أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد مكالمة ‏هاتفية ‏مع بنيامين نتنياهو مساء يوم الاثنين الماضي، أن إسرائيل لن ‏تهاجم ‏حزب الله وأن الحزب لن يهاجمها، بل نقل تأكيد نتنياهو ‏أنه لن ‏يرسل قوات إلى بيروت، وأن أي قوات أرسلت إلى ‏هناك أعيدت ‏بالفعل.‏