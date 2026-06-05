إعلام إسرائيلي: لا اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان والقرار معلق

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوم الجمعة، أن المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل لم يصوّت خلال اجتماعه الليلة الماضية على أي قرار يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان.

وبحسب الصحيفة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يعرض على المجلس أي مقترح رسمي لوقف إطلاق النار، بعد إعلان الأمين العام لـحزب الله رفضه لأي اتفاق في الوقت الراهن.

وأضافت أن نتنياهو أبلغ أعضاء المجلس بأنه لا يوجد اتفاق حالياً، مشيراً إلى أن أي تغيير في الموقف قد يدفعه إلى طرح مقترح جديد للتصويت لاحقاً.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إعلان مقتل ضابط إسرائيلي أثناء انعقاد الجلسة زاد من حدة الانقسام داخل المجلس، وعزز معارضة بعض الوزراء لفكرة التهدئة أو وقف إطلاق النار.

كما نقلت الصحيفة أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اقترح على نتنياهو التوجه إلى واشنطن برفقة عائلات من كريات شمونة، ومطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالتصعيد ضد الضاحية الجنوبية لبيروت.

هذا وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء يوم أمس الخميس، أن حزب الله اللبناني تواصل مع الولايات المتحدة لوقف القتال، مشيراً إلى مراقبة واشنطن للمواقع النووية الإيرانية من الفضاء، مضيفاً أن من يقترب منها "سنتعامل معه كما ينبغي".

وفي يوم أمس، شنّ الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، هجوماً حاداً على المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار مع إسرائيل، معتبراً أن أي اتفاق يقوم على نزع سلاح المقاومة مرفوض.