إعلام إسرائيلي: قلق من مقترح ترمب بشأن دور سوري محتمل في لبنان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأربعاء، عن حالة قلق داخل الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل إزاء مقترح طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتعلق بتدخل سوري محتمل في الملف اللبناني.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر لم تسمّها، قولها إن هناك مخاوف متزايدة من تداعيات أي دور سوري في لبنان ضمن التفاهمات الإقليمية الجارية، واصفة المقترح بأنه "كمن يرمي عود ثقاب في برميل متفجرات".

وبحسب القناة، فإن دوائر إسرائيلية ترى أن أي تحرك من هذا النوع قد يؤدي إلى تعقيد المشهد اللبناني وإثارة حساسيات سياسية وأمنية داخلية وإقليمية، في وقت تشهد فيه المنطقة حراكاً دبلوماسياً مكثفاً عقب التفاهمات الأخيرة بين واشنطن وطهران.

وقال ترمب، أمس الثلاثاء، إن سوريا يمكنها القيام "بعمل أفضل" من إسرائيل، فيما يتعلق بمواجهة حزب الله اللبناني، موضحاً خلال حديثه للصحفيين على هامش قمة مجموعة السبع، أن "الرجل الذي يدير سوريا الآن" في إشارة إلى الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، "قادر على مواجهة حزب الله بشكل جيد".

وكان الشرع نفى، السبت الماضي، ما يشاع عن دخول سوريا إلى لبنان، لافتاً إلى أن ترسيم الحدود بين البلدين مستبعد في الوقت الراهن بسبب أزمة النزوح التي يشهدها لبنان.