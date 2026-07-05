إعلام: حماس ستعلن غداً حل حكومتها بغزة

شفق نيوز- لندن

أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، مساء الأحد، بأن قيادة حركة حماس تتجه لإعلان حل "لجنة متابعة العمل الحكومي" التي تعد حكومتها الفعلية في القطاع، بعد نحو عقدين من الإدارة الكاملة لشؤونه.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصدرين في الحركة، أن خطوة الحل تأتي في إطار "مبادرة" لفتح الطريق أمام دخول "لجنة إدارة غزة" أو ما يُعرف بـ"لجنة التكنوقراط" التي يديرها الفلسطيني، علي شعث، إلى القطاع لتسلم مهامها بعد نحو 6 أشهر على تشكيلها، ورفض إسرائيل دخول أعضائها القطاع.

وفي حين قال أحد المصدرين من حماس إن "إعلان قرار الحل سيكون غداً (الاثنين)"، اكتفى المصدر الثاني بتأكيد اقتراب الموعد من دون أن يحدده بدقة.

ومنذ فوزها بالانتخابات التشريعية في عام 2006، سيطرت حماس على القطاع، وعام 2007 أحكمت الحركة قبضتها عليه بعد صراع دامٍ مع حركة فتح، وواصلت إدارة شؤونه كافة.

إلى ذلك أفادت مصادر من حركة حماس وفصائل فلسطينية، بأن اجتماعات جديدة قريبة ستُعقد في العاصمة المصرية القاهرة خلال يومين لـ"سد الفجوات" بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة.