إعلام: استئناف المفاوضات الأميركية الإيرانية الأسبوع المقبل

شفق نيوز- واشنطن/ طهران

أفادت وسائل إعلام أميركية، يوم الأربعاء، بأن المفاوضات الأميركية - الإيرانية قد تستأنف الأسبوع المقبل في إسلام آباد، تزامناً مع تأكيد الخارجية الإيرانية باستمرار تبادل الرسائل عبر الوسيط الباكستاني.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن "المفاوضات الأميركية - الإيرانية قد تستأنف الأسبوع المقبل في إسلام آباد"، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن "هناك فجوة كبيرة بين واشنطن وطهران بشأن حدود تخصيب اليورانيوم وعملية التفتيش".

من جهتها، قالت الخارجية الإيرانية إن "تبادل الرسائل يتم عبر الوسيط الباكستاني وما تزال المراجعات بشأن النصوص المتبادلة مستمرة".

وأوضحت أن "طهران لم تسلم بعد ردها على الورقة الأميركية للوسيط الباكستاني"، مبينة بالقول: "لم نقدم بعد ردنا إلى باكستان بشأن وجهات النظر الأميركية بخصوص مقترحنا المؤلف من 14 بنداً".

هذا وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال الأربعاء، إن إرسال مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لإدارة المحادثات مع طهران "أمر غير مرجح".

ورأى ترمب أن التوصل إلى اتفاق مع إيران "أمر محتمل" قبل زيارته المرتقبة إلى الصين الأسبوع المقبل.

وعبّر ترمب عن اعتقاده أن "هناك فرصة جيدة جداً لانتهاء الأمر"، محذراً في الوقت نفسه: "إذا لم ينتهِ، فسيتعين علينا العودة لقصفهم بقوة شديدة".

وذكر أن الخطة المقترحة تتضمن نقل اليورانيوم الإيراني إلى الولايات المتحدة، كجزء من بنود الاتفاق الجديد.

وكان مسؤولون أميركيون أفادوا، الأربعاء، بأن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى اتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب.