عقيد سابق بالجيش الأميركي يتوقع إعلان "النصر" بين بلاده وإيران ضمن تسوية لإنهاء الحرب

شفق نيوز - واشنطن

توقع العقيد المتقاعد من الجيش الأمريكي، مايلز ب. كاجينز الثالث، يوم الأربعاء، مواصلة واشنطن وطهران بخفض التصعيد في إطار المسار الدبلوماسي تمهيداً لإعلان اتفاق سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط.

وقال كاجينز الثالث وهو زميل أول غير مقيم في معهد "نيو لاينز" لوكالة شفق نيوز، بأنه "بعد أسابيع من الحرب وما ترتب عليها من اضطرابات كبيرة في صناعات النفط والغاز الطبيعي والهيليوم والأسمدة العالمية، تتطلع جميع الأطراف إلى إنهاء الحرب"، مضيفاً أنه "من المرجح أن يستمر خفض التصعيد من خلال مفاوضات سلام تسمح لجميع الأطراف بإعلان النصر".

ويأتي هذا التصريح تزامناً مع صرّح به مسؤولون أميركيون بأن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى اتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب، مؤكدين أن الولايات المتحدة تتوقع رداً من طهران بشأن عدة نقاط رئيسية خلال 48 ساعة.

وبحسب موقع "أكسيوس" نقلا عن أولئك المسؤولين، فإن الاتفاق يشمل تعليق إيران تخصيب اليورانيوم ورفع واشنطن العقوبات والإفراج عن أموال إيران، ويشمل رفع الجانبين القيود المفروضة على العبور في مضيق هرمز.

وكشف الموقع أن صيغة المذكرة الحالية بين طهران وواشنطن تعلن نهاية الحرب وبدء مفاوضات لـ30 يوما بشأن مضيق هرمز و الملف النووي والعقوبات، مشددين على أن القوات الأمريكية ستعيد فرض الحصار البحري أو استئناف العمل العسكري إذا انهارت المفاوضات مع إيران.