عقوبات أميركية جديدة على 21 كياناً ومسؤولاً لحزب الله اللبناني

شفق نيوز- واشنطن

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الثلاثاء، عقوبات على خمسة كيانات و16 مسؤولاً لحزب الله اللبناني ضمن سعي الولايات المتحدة لتحجيم القدرات الاقتصادية للحزب.

وذكر مركز استهداف تمويل الإرهاب في الخزانة الأميركية، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن من بين الكيانات الخمسة جمعية "القرض الحسن" ومؤسسة "بيت المال" وكبار مسؤوليهما الماليين.

وأوضح أن جميع الأسماء والكيانات المستهدفة كانت مدرجة سابقاً على لوائح العقوبات الأميركية، مشيراً إلى أن الإجراء الجديد يعكس التزام الدول الأعضاء في المركز بمواجهة شبكات تمويل الإرهاب التي تهدد الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي والتجارة العالمية.

وشملت العقوبات "جمعية القرض الحسن"، التي قالت الخزانة الأميركية إنها تعمل بغطاء منظمة غير حكومية، لكنها تقدم خدمات مالية شبيهة بالمصارف وتستخدم، وفق الاتهامات الأميركية، حسابات وشركات واجهة وميسّرين لنقل الأموال لمصلحة حزب الله.

كما طالت العقوبات "بيت المال"، الذي وصفه البيان بأنه الخزانة غير الرسمية للحزب وذراعه المصرفية والاستثمارية.

وضمت اللائحة أسماء مسؤولين بارزين، بينهم رئيس الوحدة المالية المركزية في حزب الله، إبراهيم علي ضاهر، والمدير التنفيذي لـ"القرض الحسن"، عادل محمد منصور، والمدير المالي للجمعية، أحمد محمد يزبك، إلى جانب سامر حسن فواز، علي محمد كرنيب، عباس حسن غريب، مصطفى حبيب حرب، عزت يوسف عكر، حسن شحادة عثمان، نعمة أحمد جميل، عيسى حسين قصير، علي أحمد كريشت، ناصر حسن نصر، وحيد محمود سبيتي، محمد سليمان بدير، وعماد محمد بزّي.

كما شملت العقوبات شركات وكيانات مرتبطة بالشبكة المالية، بينها "الخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات"، و"تسهيلات ش. م. م"، و"Auditors for Accounting and Auditing"، قالت الخزانة الأميركية إنها قدمت خدمات مالية أو محاسبية أو قروضاً لمصلحة "القرض الحسن" و"بيت المال" والوحدة المالية المركزية للحزب.

وأشار البيان إلى أن هذه هي ثالث خطوة عقابية يتخذها مركز استهداف تمويل الإرهاب خلال الإدارة الحالية، والتاسعة منذ إنشاء المركز في أيار/ مايو 2017 خلال ولاية الرئيس دونالد ترمب.