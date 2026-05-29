عقوبات أميركية جديدة ضد إيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، مساء اليوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة لمكافحة الإرهاب تشمل أفراداً وكيانات في إيران.

إلى ذلك، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن أي رفع للحصار المالي والاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران سيكون بطيئاً.

وأضاف "سنرى... سيكون الأمر كذلك - أي شيء يرفع، يرفع ببطء".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن بيسنت، أن السلطات الأميركية صادرت أصولاً رقمية مشفرة مرتبطة بإيران تبلغ قيمتها نحو مليار دولار، في إطار أنشطة العقوبات والمراقبة التي تستهدف الأصول المشفرة المرتبطة بطهران.