عقوبات أميركية جديدة تستهدف كيانات في إيران وروسيا

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة في مجال منع انتشار الأسلحة ومكافحة الإرهاب تشمل كيانات في إيران وروسيا.

وتأتي هذه العقوبات بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن إدارته تعمل على إدراج إيران وحزب الله اللبناني ضمن مشروع قانون العقوبات المفروضة على روسيا.‏

وكانت الخزانة الأميركية قد أصدرت أمس الثلاثاء، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران شملت عدداً من الأفراد والكيانات والسفن، فيما منحت ترخيصاً عاماً يسمح بإنهاء بعض الأنشطة وإجراء معاملات محددة تتعلق بالسلامة والبيئة، فضلاً عن تفريغ شحنات تشمل أشخاصاً أو سفناً مدرجة على قوائم العقوبات، وذلك اعتباراً من 14 تموز/ يوليو الجاري.