عقوبات أميركية تطال "ماهان إير" للطيران الإيرانية

شفق نيوز- بغداد

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، عقوبات جديدة على إيران، استهدفت 6 كيانات وأفراد، أبرزها شركة الطيران "ماهان إير".

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، في البيان التفصيلي للوزارة حول العقوبات: إن من يقدمون الخدمات المالية أو اللوجستية أو الدعم التجاري للحرس الثوري الإيراني أو شركة ماهان للطيران يساهمون في دعم مشروع إرهابي. وستواصل وزارة الخزانة تحديد هويتهم وكشفهم وقطع صلتهم بالنظام المالي الأميركي".

وأضاف "من خلال فرض عقوبات على كيانات تُسهم في دعم عمليات شركة ماهان للطيران العالمية، يُؤدي هذا الإجراء اليوم إلى مزيد من تعطيل الشبكة التي تدعم أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة. ويُعزز هذا الإجراء جهود وزارة الخزانة لتكثيف الضغط الاقتصادي على النظام الإيراني والحرس الثوري، ولاسيما ردًا على هجماتهما المتهورة ضد دول المنطقة والسفن التجارية في مضيق هرمز".

وبينت الوزارة: رغم تظاهرها بأنها شركة طيران مدنية، إلا أن شركة ماهان للطيران قدمت خدمات سفر لأفراد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني للتدريب العسكري، كما سهّلت حصول إيران على أنظمة طائرات بدون طيار وأسلحة ونقلها من وإلى إيران".

وأيضا ضمن العقوبات: شركة شنغهاي وينجز الدولية للخدمات اللوجستية (شنغهاي وينجز) ، ومقرها الصين، حيث تتولى تانغ شين، المقيمة في الصين، منصب الوكيل العام للمبيعات لشركة ماهان إير، وقد نسقت عمليات نقل الإلكترونيات من الصين إلى إيران. كما تتولى منصب المدير الإداري لشركة شانغهاي وينغز، التي نسقت رحلات ماهان إير. وتشغل تانغ شين أيضاً منصب المدير التنفيذي، وتملك 50% من أسهم شركة شانغهاي إيليت الدولية للسفر (شانغهاي إيليت) التي تمثل ماهان إير في الصين. وتعمل شركتا سكايز للسفر والخدمات اللوجستية (سكايز ترافلز) الهندية، وإير كارغو برو (إير كارغو برو) الروسية، كوكيلين عامين للمبيعات لشركة ماهان إير في الهند وروسيا على التوالي".

وتم إدراج شركات Shanghai Wings وTang Xin وSkizz Travels وAir Cargo Pro بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لتقديمها مساعدة مادية أو رعاية أو دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا لشركة Mahan Air، أو سلعًا أو خدمات لها أو لدعمها. كما تم إدراج شركة Shanghai Elite بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو إدارة شركة Tang Xin، أو لكونها عملت أو ادعت العمل نيابةً عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وبحسب البيان أيضا: يُدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، شركة "دادينجار" الناشئة (دادينجار) على قائمة العقوبات، وهي شركة واجهة تابعة للحرس الثوري الإيراني، تدعم عمليات الاستهداف العسكري عبر موقع إلكتروني. وقد استطلعت دادينجار مواقع المعدات الأميركية والإسرائيلية لدعم عمليات الاستهداف العسكري الإيراني.