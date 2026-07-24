عقوبات أميركية تستهدف 4 أفراد و9 شركات مرتبطة بإيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، فرض مزيد من العقوبات على تسع شركات وأربعة أفراد مرتبطين بالممول الإيراني الخاضع للعقوبات باباك زانجاني، وذلك بسبب جهودهم الرامية إلى التحايل على العقوبات الأميركية.

وقالت وزارة الخزانة إن الإجراءات الجديدة تستهدف عمليات زانجاني في إيران في إطار تكتله (دوت وان)، بالإضافة إلى عدة شركات مقرها في تركيا والإمارات دعمت بورصات الأصول الرقمية التابعة له والمدرجة بالفعل على قائمة العقوبات، فضلا عن كبار المسؤولين التنفيذيين في تلك الشركات.