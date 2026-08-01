عقب تدفق المغاربة.. إسبانيا تنصب حاجزاً عائماً في سبتة

شفق نيوز- مدريد

بدأت السلطات الإسبانية، يوم السبت، بتركيب حاجز عائم بطول 500 متر قبالة حدودها مع المغرب عقب اندفاع جماعي أودى بحياة ما لا يقل عن 67 شخصا، لافتا إلى أن عمليات الاجتياح توقفت.

وقالت الحكومة في بيان إن شرطة الحرس المدني بدأت في تركيب الحاجز الجديد على حاجز الأمواج في تاراخال، وهو أحد النقاط الرئيسية التي يستخدمها الأشخاص الذين يحاولون دخول الإقليم الإسباني الصغير.

وأضافت الحكومة أن الحاجز القابل ​للنفخ، إلى جانب صف من العوامات البحرية المثبتة، مصمم بحيث يرتفع من 30 إلى 70 سنتيمترا فوق سطح الماء ويمتد حتى متر تحت السطح، في حين ​سيسمح ممر بين الحواجز لسفن الحرس المدني بإجراء دوريات في المنطقة.

وتقدر السلطات الإسبانية أن نحو 50 ألف شخص عبروا إلى سبتة برا وبحرا منذ يوم الخميس في موجة غير مسبوقة عند أحد الحدود البرية للاتحاد الأوروبي مع أفريقيا. وقالت إسبانيا إن أكثر من 48 ألفا منهم عادوا ​إلى المغرب في غضون 48 ساعة من دون وقوع حوادث كبيرة.

وقال مسؤولون إسبان إنه تم انتشال ما لا يقل عن 67 جثة على الجانب الإسباني من الحدود بعد غرق بعض المهاجرين وفشل آخرين في تسلق حاجز الأمواج والسياج الحدودي.