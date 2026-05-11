عطل بمروحية إسرائيلية يعرقل إجلاء جنود جرحى جنوب لبنان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، تعرض مروحية عسكرية لعطل فني خلال مهمة لإجلاء جنود جرحى في جنوب لبنان.

وقال الجيش في بيان، إن مروحية عسكرية هبطت اليوم في جنوب لبنان لإجلاء جنود مصابين، لكنها لم تتمكن من الإقلاع مجدداً بسبب خلل فني طرأ عليها أثناء المهمة.

وأصدر الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إنذاراً لسكان تسع بلدات وقرى في جنوب لبنان والبقاع الغربي، دعاهم فيه إلى الإخلاء لمسافة لا تقل عن ألف متر، بالتزامن مع تصعيد جوي واسع في المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام بأن الطيران الإسرائيلي شن تسع غارات استهدفت بلدات يحمر الشقيف وتول وشوكين وكفررمان جنوبي لبنان، إضافة إلى غارة أخرى على بلدة عبا في النبطية.