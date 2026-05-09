عشرات القتلى والجرحى بتصعيد إسرائيلي على لبنان

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلامية، يوم السبت، بمقتل أكثر من 20 شخصاً وإصابة 10 آخرين حتى الآن إثر الغارات التي تشنها إسرائيل على بلدات ومناطق وسيارات وغيرها في مناطق في الجنوب وجبل لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عصر السبت، مقتل 7 أشخاص بينهم طفلة وإصابة 15 آخرين من بينهم ثلاثة أطفال إثر غارة إسرائيلية على بلدة السكسكية في قضاء صيدا جنوبي البلاد.

وتأتي هذه الغارة في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي عمليات القصف والاستهدافات في جنوب لبنان، بالتزامن مع إعلان حزب الله تنفيذ عدد من العمليات.

وفي وقت سابق اليوم أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بمقتل 3 أشخاص على الأقل بعد أن شنّ الجيش الإسرائيلي غارتين بطائرتين مسيّرتين استهدفتا سيارتين على الطريق الساحلي بين العاصمة اللبنانية بيروت والجنوب، في منطقة السعديات.

وذكرت تقارير إخبارية أن طيران الجيش الإسرائيلي شن غارات على محيط الجبانة في حبوش وصفد البطيخ وكفرا في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي غارتين على مبنى سكني في حي البياض في النبطية وعلى حي الثانوية في ميفدون، وأغار طيران حربي على منطقة الشرافيات شرق العباسية وجدّد استهداف بلدة عين بعال.

وشن غارة على منطقة شارنيه في خراج بلدة طيردبا، المنصوري، ياطر، كفردونين، المروانية، بين الزرارية وأرزي، شقرا، حاريص، قبريخا، تولين، مجدل سلم.

وبحسب وزارة الصحة، أسفرت الضربات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان منذ اندلاع الحرب مع حزب الله في الثاني من آذار/ مارس 2026 عن مقتل أكثر من 2750 شخصاً ونزوح أكثر من مليون خصوصاً من جنوب البلاد المحاذي للحدود مع إسرائيل.

ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ 17 نيسان/ أبريل 2026، تواصل إسرائيل ضرباتها وعمليات التفجير ونسف المنازل في البلدات الحدودية، بينما يشنّ حزب الله هجمات على القوات التي تحتل أجزاء من جنوب البلاد، ويطلق صواريخ ومسيّرات عليها أو نحو شمال إسرائيل.