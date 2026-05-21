عسكريون إسرائيليون: قيود ترمب دفعتنا تفريغ غضبنا بقصف قرى لبنانية

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشف عسكريون إسرائيليون، يوم الخميس، أن ارتفاع عدد المصابين في صفوفهم بهجمات الطائرات المسيرة لحزب الله خلقت شعوراً بـ"الإحباط"، فيما برروا قصفهم لقرى لبنانية بأنه محاولة لـ"تفريغ غضبهم" من القيود التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن ضباط يقاتلون في لبنان قولهم إن القيود التي يفرضها ترمب على قصف بيروت والبقاع "يدفعنا لتفريغ غضبنا بقصف القرى".

وأضافوا: "نحن لا نفهم إستراتيجية قادتنا ومهمتنا الأساسية من هدم المنازل بالقرى اللبنانية".

وأشاروا إلى أن هناك "حالة إحباط" في صفوف العسكريين بسبب ارتفاع عدد المصابين جراء مسيرات حزب الله".

فيما نقل موقع "واللا" العبري عن ضباط كبار تأكيدهم أن المشهد في جنوب لبنان فيه تحديات كبيرة وثمة صعوبة في كشف مسيرات حزب الله.