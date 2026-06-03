عراقجي: أي هجوم على بيروت سيؤدي إلى استئناف الحرب

شفق نيوز- طهران

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مساء اليوم الأربعاء، إن أي هجوم على بيروت ستكون له "عواقب وخيمة" وسيؤدي إلى استئناف الحرب بشكل كامل.

وأضاف عراقجي لقناة "الميادين" اللبنانية: "نحن نعتبر لبنان بلداً شقيقاً وصديقاً لنا ولم نسعَ أبداً إلى التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، وكانت لدينا وجهات نظر وملاحظات بيّناها وحزب الله جزء مهم من البنية السياسية في لبنان".

وذكر أن "لبنان جزء لا يتجزأ من الحرب بين إيران وأميركا والكيان الصهيوني ويتعرض للعدوان، ونحن نعتبر أن مصير حرب إيران مع أميركا وإسرائيل ليس منفصلاً عن مصير الحرب في لبنان"، مضيفاً "هناك ترابط كبير منذ اليوم الأول بين لبنان والحرب على إيران حيث طُرح ذلك في المفاوضات وموضوع نهاية الحرب".

وقال: "مواقفنا واضحة جداً بأن نهاية الحرب ووقف إطلاق النار يجب أن يكون في إيران وجبهات المقاومة كافة ومن بينها لبنان، وعند وقف إطلاق النار طلبت من رئيس وزراء باكستان إدراج عبارة لبنان خاصة عند القول إن الحرب تتوقف في الجبهات كافة".

وشدد على "ما تم في النهاية هو إدراج لبنان في وقف إطلاق النار، ونحن اليوم في المفاوضات التي نجريها للوصول إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة البند الأول فيها هو نهاية الحرب".

وأكد عراقجي، أن "في الجملة الأولى من مذكرة التفاهم قلنا إن وقف الحرب يكون في محور المقاومة كافة وأولاً في لبنان"، مشيراً الى أن "لبنان دفع أثماناً في هذه الحرب التي فُرضت علينا من قبل أميركا وإسرائيل".

وتابع: "أصدقاؤنا وأحباؤنا في لبنان تعرضوا لاستهداف من قبل إسرائيل وبكل تأكيد مصيرنا واحد حتى نهاية هذه الحرب"، متابعاً "إما أن تتوقف الحرب في إيران ولبنان أو لا تتوقف لا في إيران ولا في لبنان".

وأردف: "عندما وصل الأمر إلى قوات الكيان الصهيوني بأن تهاجم الضاحية الجنوبية لبيروت اتخذنا موقفاً قاطعاً والقوات المسلحة استعدت للرد".