عراقجي: أي خرق لوقف إطلاق النار في لبنان يُعد خرقاً للاتفاق بأكمله

شفق نيوز- طهران

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الاثنين، أن وقف إطلاق النار يشمل جميع الجبهات دون استثناء، بما فيها الساحة اللبنانية، محذراً من تداعيات أي خرق للاتفاق.

وقال عراقجي في منشور باللغة الانكليزية، عبر منصة "إكس"، إن "وقف إطلاق النار هو وقف لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، مضيفاً أن "انتهاك وقف إطلاق النار على جبهة واحدة يُعد انتهاكاً للاتفاق على جميع الجبهات".

وحمّل الوزير الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية ما قد يترتب على أي خرق محتمل للاتفاق، مؤكداً أن تداعيات ذلك تقع على عاتق الطرفين.