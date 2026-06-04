عراقجي يكشف سبب عدم الظهور العلني لمجتبى خامنئي

شفق نيوز- طهران

كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء اليوم الخميس، عن سبب عدم ظهور المرشد مجتبى خامنئي، إلى العلن، مؤكداً أن السبب يعود إلى "توصية أمنية".

وقال عراقجي في مقابلة تلفزيونية إن "خامنئي يتابع إدارة شؤون البلاد بشكل كامل"، مشيرًا إلى أن "الاعتبارات الأمنية الحالية دفعت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المختصة إلى التوصية بعدم ظهوره العلني في هذه المرحلة".

وأوضح عراقجي أن قنوات التواصل مع المرشد الأعلى ما زالت قائمة ومنتظمة، وأن التوجيهات والتعليمات تصل إلى مؤسسات الدولة بشكل مستمر ويتم العمل بها بدقة في مختلف الملفات.

ولفت إلى أن "مستوى الطاعة والالتزام داخل مؤسسات الدولة تجاه المرشد الجديد للثورة الإيرانية مماثل لما كان قائمًا تجاه المرشد السابق علي خامنئي".

وأضاف عراقجي أن "على الولايات المتحدة إعادة صياغة علاقاتها مع إيران انطلاقًا من حقيقة كونها دولة مقتدرة على المستويين الإقليمي والدولي"، داعيًا واشنطن إلى "التعامل مع طهران وفق هذه المعادلة الجديدة".

وتأتي تصريحات عراقجي في وقت يدور فيه الحديث عن إصابة خطيرة تعرض لها مجتبى، مع بداية الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على طهران في شباط/فبراير الماضي، فيما نفت إيران هذه الادعاءات.