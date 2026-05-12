عراقجي يكشف العقبة الأكبر أمام وقف الحرب

شفق نيوز- طهران

عدّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، افتقار الولايات المتحدة إلى حسن النية والمصداقية العائق الأبرز أمام الإنهاء النهائي للحرب والتوصل إلى اتفاق محتمل.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، أن عراقجي التقى نائب وزير خارجية النرويج، أندرياس موتزفلت كرافيك، الذي وصل إلى طهران على رأس وفد دبلوماسي، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية ومستجدات مفاوضات إسلام آباد.

ونقلت الخارجية الإيرانية عن عراقجي قوله إن "العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، إلى جانب حصار الموانئ، يمثلان العامل الرئيس في الوضع الجاري في مضيق هرمز.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن طهران اشترطت إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، إلى جانب رفع العقوبات والإفراج عن أموالها، مقابل العودة إلى المفاوضات.

وذكرت وكالة وكالة فارس، نقلاً عن مصدر، أن شروط إيران تتضمن تعويض أضرار الحرب والاعتراف بالسيادة الإيرانية على مضيق هرمز.