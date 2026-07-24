عراقجي يرد على ترمب: التحكم بأموال إيران المجمدة سيخلق فوضى

شفق نيوز- طهران

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الجمعة، إن مصادرة أصول دولة أخرى لاستخدامها في سداد مطالبات مستقبلية غير مرتبطة بها، تمثّل "سابقة خطيرة".

وكتب عراقجي في منشور على منصة "إكس": "على أولئك الذين يحتفون بهذه الأموال أو يسعون للاستفادة منها أن يتذكروا أنه بمجرد أن تجعل الحكومات المصادرة أمراً طبيعياً، فلن لن تعود أصول أي أحد آمنة. والفوضى التي ستنجم عن ذلك لن تكون جميلة ولا سلمية".

يأتي ذلك، رداً على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، والتي قال فيها إن "أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات أو ما يرتبط بها، من الآن فصاعداً وحتى إشعار آخر، ستُدفع من الأموال الإيرانية التي تمتلكها الولايات المتحدة وتسيطر عليها".

وأضاف ترمب، عبر منصة "تروث سوشيال"، أن هذه الأضرار "قد تكون كبيرة للغاية"، لكنه اعتبر أن تحميلها على الأموال الإيرانية الموجودة لدى واشنطن "أمر عادل ومنصف".