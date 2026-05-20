عراقجي يتوعد أميركا بـ"مفاجآت أكبر" في حال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأميركية من العودة إلى استئناف العمليات ضد بلاده، وأنها ستواجه "مفاجآت أكبر" من تلك التي شهدتها خلال صراع الأيام الـ40 في منطقة الشرق الأوسط.

وقال عراقجي في تدوينة على موقع "إكس"، إنه "بعد أشهر من بدء الحرب ضد إيران، أقرّ الكونغرس الأميركي بتدمير عشرات الطائرات التي تُقدَّر قيمتها بمليارات الدولارات".

وأضاف أنه "قد تأكد الآن رسميًا أن قواتنا المسلحة القوية كانت أول قوة في العالم تتمكن من إسقاط المقاتلة المتطورة والمشهورة F-35"، مردفا بالقول: ومع الدروس التي تعلمناها والمعرفة التي اكتسبناها، تأكدوا أن العودة إلى ساحة المعركة ستكون مصحوبة بمفاجآت أكبر بكثير.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أعلن أول أمس الأثنين تأجيل هجوم على إيران كان من المقرر أن يبدأ أمس الثلاثاء، بناء على طلب من دول خليجية، فيما وجه البنتاغون بالبقاء على أهبة الاستعداد لبدء الهجوم في حال عدم التوصل لاتفاق مع طهران.

وأكد ترمب في تصريحات صحفية أن "أمير قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات طلبوا منه التريث في شن الهجوم العسكري المخطط له ضد إيران".