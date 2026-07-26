عراقجي يتوعد زيلينسكي بالرد على مهاجمة السفينة الإيرانية

شفق نيوز- طهران

توعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، يوم الأحد، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرد مهاجمة السفينة التجارية الإيرانية في بحر قزوين.

وقال عراقجي في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "زيلينسكي شنّ هجوماً على سفينة تجارية إيرانية، ما أسفر عن مقتل بحار. يُعدّ هذا انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، تمّ بتحريض من إسرائيل لجرّ أوروبا إلى حربها".

وأضاف عراقجي أنه "أوضح خلال اتصالات هاتفية مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، كالاس، ووزير الخارجية، لافروف، أن ما فعله هذا المتطفل في كييف لا يمكن السكوت عنه"، بحسب تعبيره.

Zelenskyy has attacked an Iranian commercial vessel, killing a sailor. A blatant UN Charter violation done at Israel's behest to drag Europe into its war. In calls with EU High Rep Kallas and FM Lavrov, made clear that what the freeloader in Kyiv did CANNOT GO UNANSWERED. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 26, 2026

وفي وقت سابق من اليوم، أدان عراقجي، الهجوم الأوكراني على السفينة الإيرانية، مطالباً بمحاسبة مرتكبي "هذا العمل الإجرامي ومؤيديه".

وفي بيان لها مساء أمس السبت، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الاعتداء العسكري الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، قائلة: "لن تتردد إيران في الدفاع عن مصالحها وأمنها القومي وفقاً للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، ولا سيما مبدأ الدفاع عن النفس، وستقع مسؤولية عواقب مغامرات أوكرانيا على عاتق النظام الأوكراني ومؤيديه ومحرضيه".

وصرح زيلينسكي أمس السبت بأن أوكرانيا استهدفت سفناً في بحر قزوين قال إنها تنقل شحنات عسكرية لها صلة بإيران. وكتب على منصة "إكس": "استهدفنا سفناً تستخدم في نقل شحنات عسكرية تتعلق بإيران بالإضافة إلى سفينة حربية".