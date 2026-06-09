عراقجي يتوعد بالرد بعد الضربات الأميركية: غادروا إن أردتم السلامة

شفق نيوز- طهران

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الأربعاء، الولايات المتحدة من أن أي هجوم أو تهديد ضد بلاده لن يبقى بلا رد، داعياً القوات الأميركية إلى مغادرة المنطقة إذا أرادت السلامة، وذلك بعد ضربات أميركية استهدفت مواقع إيرانية قرب مضيق هرمز.

Despite its defeats on the battlefield, the U.S. opted to test our determination.Our Powerful Armed Forces will leave no attack or threat unanswered.Leave our region if you want to be safe. History of the Persian Gulf has many chapters on dire fates of intruding outsiders. pic.twitter.com/O17GGtklxA — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 9, 2026

وقال عراقجي في منشور على منصة "إكس" إنه "رغم هزائمها في ساحة المعركة، اختارت الولايات المتحدة اختبار عزيمتنا"، مضيفاً أن "قواتنا المسلحة القوية لن تترك أي هجوم أو تهديد بلا رد".

وتابع وزير الخارجية الإيراني مخاطباً واشنطن "غادروا منطقتنا إذا أردتم أن تكونوا آمنين"، مضيفاً أن "تاريخ الخليج الفارسي يتضمن فصولاً كثيرة عن المصائر الوخيمة للغرباء المتدخلين".

وجاء تصريح عراقجي بعد إعلان القيادة المركزية الأميركية تنفيذ ضربات قالت إنها "دفاعية" و"متناسبة" ضد إيران، رداً على سقوط مروحية أباتشي أميركية قرب مضيق هرمز، في حادث اتهم الرئيس دونالد ترمب طهران بالوقوف خلفه.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين أن الغارات استهدفت أنظمة دفاع جوي ورادارات إيرانية في جنوب البلاد، فيما قال موقع أكسيوس إن الضربات جاءت بعد تحقيق أولي خلص إلى أن طائرة مسيرة إيرانية أصابت المروحية الأميركية، من دون حسم ما إذا كان الاستهداف متعمداً.

في المقابل، تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن سماع انفجارات في قشم وسيريك وميناب وبندر عباس بمحافظة هرمزغان، قبل أن يفيد التلفزيون الإيراني بتراجع موجة الهجمات الأميركية في قشم وسيريك وجاسك، مشيراً إلى أن الأوضاع باتت شبه هادئة.

ويأتي ذلك في واحدة من أكثر مراحل التوتر حساسية في الخليج، بعد حرب استمرت نحو 40 يوماً بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وانتهت بوقف هش لإطلاق النار مطلع نيسان/ أبريل.

وخلال الحرب، أغلقت إيران معظم حركة الملاحة عبر المضيق، الذي تمر عبره عادة نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، فيما فرضت واشنطن في المقابل حصاراً بحرياً على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، في إطار ما قالت إنه ضغط لفتح الممر الحيوي ومنع طهران من استخدامه كورقة تفاوضية.

بالمقابل تدور مباحثات أميركية إيرانية، بوساطة باكستانية، حول اتفاق أوسع يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، وضمان عدم تطوير إيران سلاحاً نووياً، ورفع بعض العقوبات، والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة، إلى جانب ترتيبات أمنية بحرية تمنع عودة المواجهة إلى الممرات الحيوية في الخليج.

غير أن الحادث الأخير جاء ليهدد هذه الجهود، خصوصاً أنه وقع بعد يومين من تجدد التوتر وتبادل الهجمات بين إيران وإسرائيل، قبل أن يعلن الطرفان وقفاً مؤقتاً للضربات عقب دعوة من ترمب، كما تزامن مع استمرار العمليات الإسرائيلية في لبنان ضد حزب الله، وهو ملف تقول طهران إنه لا يمكن فصله عن أي اتفاق أوسع مع واشنطن.