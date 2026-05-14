عراقجي يتهم الإمارات بـ"مشاركة مباشرة" في الهجمات على إيران

شفق نيوز- نيودلهي

اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الخميس، الإمارات بالمشاركة بشكل مباشر في الهجمات التي تستهدف إيران".

وقال عراقجي، في تصريحات خلال مشاركته في اجتماع دول البريكس في نيودلهي الهندية، نقلتها وكالة "مهر" الإيرانية، إن "الإمارات شاركت بشكل مباشر في الهجمات علينا، وتم كشف زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أبو ظبي"، على حد قوله.

وأضاف أن "لا شك لدينا بأن الإمارات شريك فاعل في العدوان على إيران".

وكان عراقجي صعد لهجته تجاه الإمارات، على خلفية إعلان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث عن زيارة أجراها الأخير إلى أبوظبي.

وكانت الإمارات نفت عدم صحة التقارير التي تحدثت عن زيارة سرية لنتنياهو أو استقبال وفد عسكري إسرائيلي، مشددة على أن أي معلومات تتعلق بتحركات أو لقاءات رسمية لا يمكن اعتمادها إلا عبر الجهات الإماراتية المختصة.