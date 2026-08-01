عراقجي يتصل بباكستان وتركيا: سنرد بحزم على أي مغامرة أميركية

شفق نيوز- طهران

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء السبت، أن بلاده سترد بـ"حزم" على أي اعتداء، محذراً من أي خطوة "مغامرة" قد يقدم عليها الجيش الأميركي، وذلك خلال إجرائه اتصالين هاتفيين منفصلين مع قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان أن عراقجي بحث خلال الاتصالين آخر التطورات الإقليمية، وتبادل وجهات النظر بشأن تداعيات ما وصفه بـ"الإجراءات العدوانية والمزعزعة للاستقرار التي تتخذها الولايات المتحدة، ومخاطر تصاعد التوتر وانعدام الأمن في المنطقة".

وأكد "الجاهزية الكاملة لإيران للدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها وأمنها".

وكانت إسرائيل قد أعلنت رفع مستوى التأهب وسط توقعات بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد يأمر بشن ضربات أميركية تستهدف منشآت الطاقة والبنى التحتية في إيران.