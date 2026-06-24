عراقجي ونظيره السعودي يبحثان التعاون لاستقرار المنطقة ونجاح المفاوضات

شفق نيوز- طهران

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، يوم الأربعاء، أهمية مواصلة المشاورات والحفاظ على القنوات الدبلوماسية وتعزيز التعاون المشترك بما يدعم الاستقرار الإقليمي.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الطرفان لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات الإقليمية والدولية، بحسب وزارة الخارجية الإيرانية.

وأشارت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إلى أن عراقجي أطلع نظيره السعودي على آخر مستجدات المفاوضات، والتقدم المحرز في تنفيذ التفاهمات المتفق عليها، إضافة إلى المشاورات التي جرت في هذا الإطار.

وكانت السعودية قطعت علاقاتها مع إيران عام 2016، إثر اعتداءات تعرضت لها سفارتها في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد شرقي إيران، احتجاجاً على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، بعد إدانته بتهم منها "الإرهاب".

وفي أيلول/ سبتمبر 2023، عاد التمثيل الدبلوماسي بين السعودية وإيران لأول مرة منذ قطع العلاقات، وذلك بعد اتفاقهما في آذار/ مارس من العام ذاته على استئناف العلاقات بوساطة قادتها بكين.

غير أن العلاقات عادت إلى التوتر عقب هجمات إيرانية على السعودية بعد أيام من اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران؛ إذ قالت طهران إن هجماتها استهدفت قواعد ومصالح أميركية في المنطقة وجاءت رداً على الحرب، فيما أكدت الرياض أن الهجمات طالت منشآت وبنى تحتية مدنية.