عراقجي: أوكرانيا أبلغتنا أن استهداف السفينة الإيرانية كان غير مقصود

عراقجي: أوكرانيا أبلغتنا أن استهداف السفينة الإيرانية كان غير مقصود عباس عراقجي وأندري سيبيها
2026-07-28T19:15:02+00:00

شفق نيوز- طهران

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مساء الثلاثاء، إن نظيره الأوكراني أندري سيبيها أبلغه بأن الهجوم الذي استهدف سفينة إيرانية كان غير مقصود، مؤكداً أن أوكرانيا لا تسعى إلى أي تصعيد.

وأضاف عراقجي في منشور على منصة "إكس" تابعته وكالة شفق نيوز، أن "إيران لا تسعى هي الأخرى إلى التصعيد، لكنها أوضحت أن أي هجوم على المواطنين أو مصالح البلاد أمر غير مقبول"، مؤكداً أهمية تقديم تعويض عن الخسائر.

وكان عراقجي قد توعد الأحد الماضي، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالرد على مهاجمة السفينة التجارية الإيرانية في بحر قزوين.

وأعلن زيلينسكي السبت الماضي بأن أوكرانيا استهدفت سفناً في بحر قزوين قال إنها تنقل شحنات عسكرية لها صلة بإيران.

وكتب على منصة "إكس": "استهدفنا سفناً تستخدم في نقل شحنات عسكرية تتعلق بإيران بالإضافة إلى سفينة حربية".

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