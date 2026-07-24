عراقجي: لن نقبل بوقف إطلاق نار مؤقت

شفق نيوز- طهران

اكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الجمعة، أن بلاده لن تقبل بوقف مؤقت لإطلاق النار.

وقال عراقجي في تصريحات صحفية إن موضوع وقف إطلاق النار لن يكون مطروحاً ما لم تتحقق مطالب إيران بشأن مضيق هرمز.

وأضاف أن واشنطن كلما اختبرت بلادنا تلقت ردّاً حاسماً من جانبنا، لكنها لا تزال تواصل النهج نفسه، موضحاً أن المشكلة الحالية بين طهران وواشنطن ليست غياب الوسطاء فباكستان وقطر ما تزالان تؤديان دورهما.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه "يدرس بجدية" استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران، معتبراً في الوقت نفسه أن انضمام إسرائيل إلى الضربات "سيترتب عليه عواقب".

وأفادت وسائل إعلام عبرية، يوم أمس الخميس، بفتح الملاجئ في تل أبيب ووسط وجنوب إسرائيل بعدما خلص تقييم أمني إلى أن خطر إطلاق صواريخ من إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع ارتفع ولم يعد "ضئيلاً".