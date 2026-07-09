عراقجي لقائد الجيش الباكستاني: هجمات أميركا انتهاك لبنود مذكرة التفاهم

شفق نيوز- طهران

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الخميس، أن وزير الخارجية عباس عراقجي، بحث هاتفيا مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، التطورات الأخيرة في المنطقة.

وقالت الوزارة في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز إن "عراقجي دان في اتصال مع قائد الجيش الباكستاني، الهجمات العدوانية الأميركية على إيران".

وبينت الخارجية الإيرانية، أن "عراقجي أكد لقائد الجيش الباكستاني أن هجمات أميركا على إيران انتهاك لبنود مذكرة التفاهم، واعتبر إقرار واشنطن بعدم الالتزام بمذكرة التفاهم دليلا على استمرار سياساتها الحربية".

وأشارت الوزارة إلى أن "عراقجي شدد على إرادة القوات المسلحة الإيرانية بالدفاع عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها".

يأتي ذلك في وقت أكدت القيادة المركزية الأميركية، لصحيفة نيويورك تايمز، أن الضربات على إيران استهدفت بنى تحتية لوجستية.

وقالت القيادة، إن "ضرباتنا على إيران استهدفت بنية تحتية على طول الساحل قرب مضيق هرمز"، مضيفة أن الضربات شملت أنظمة دفاع جوي ومواقع تخزين مسيرات وصواريخ، ونفذنا غارات على أكثر من 170 هدفا عسكريا إيرانيا خلال اليومين الماضيين.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الخميس، بسماع دوي انفجارات في المناطق الساحلية جنوبي البلاد، فيما أعلنت القوات المسلحة الأردنية التصدي لصواريخ إيرانية، في حين قررت السلطات الإسرائيلية إغلاق المطارات بعد رصد تهديدات جوية.

إلى ذلك، أعلنت القوات المسلحة الأردنية: أسقاط 8 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه المملكة، مؤكدة جاهزية قواتها للتعامل مع أي تهديد تتعرض له البلاد.