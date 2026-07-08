عراقجي عن تصريحات ترمب: نرد على البذاءة بالفعل

شفق نيوز- طهران

ندد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء اليوم الأربعاء، بالتصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، حول الإدارة الحالية في طهران كونها من "المستوى الثالث".

وقال عراقجي في تصريح صحفي مقتضب: "نحن لا نرد على البذاءة ببذاءة، بل بالفعل وبشجاعة فائقة وإقدام لا يعرف الخوف".

وكان ترمب قد أكد في وقت سابق من اليوم الأربعاء بالقول: "أريد أن أنهي الموضوع في إيران وليس اللعب مع القادة الحاليين"، مشيراً إلى أن "قادة الصف الأول والثاني في إيران رحلوا والآن هناك المستوى الثالث".

وكشف الرئيس الأميركي: "قد يسعى الإيرانيون إلى قتلي لكوني الهدف رقم واحد"، مبيناً أن "الإيرانيين كانوا يريدون صفقة ثم أطلقوا النار على السفن".

وأشار إلى أن "الحرب على إيران كانت ناجحة عسكرياً، وقمنا بتدمير الجيش الإيراني وأغرقنا 59 سفينة ودمرنا مئات الطائرات والرادارات وقضينا على قادتهم".

وفي وقت سابق من اليوم، قال ترمب، إن الولايات المتحدة ستهاجم إيران مجدداً الليلة على الأرجح "وقد يكون هجومنا كبيراً"، مشيراً إلى أن الإيرانيين "يخادعون وينتهكون الاتفاق"، وذلك بعد إعلانه أن مذكرة التفاهم مع طهران "انتهت" على ما يبدو، مؤكداً عدم رغبته في الدخول في أي تعاملات مستقبلية مع إيران.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان القيادة المركزية الأميركية، فجر الأربعاء، انتهاء جولة جديدة من العمليات العسكرية ضد إيران، قالت إنها استهدفت أكثر من 80 موقعاً عسكرياً، بينها أنظمة دفاع جوي وشبكات قيادة وسيطرة ورادارات ساحلية ومنصات صاروخية مضادة للسفن، إضافة إلى أكثر من 60 زورقاً سريعاً تابعاً للحرس الثوري في محيط مضيق هرمز.