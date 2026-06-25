عراقجي: سنناقش مع جيراننا الإدارة المستقبلية لهرمز

شفق نيوز- طهران

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الخميس، أن طهران ستجري مناقشات مع دول الجوار لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في مضيق هرمز.

وذكر عراقجي في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها وكالة شفق نيوز: "بعد البيان المشترك الأخير في مسقط، أجريت اتصالاً مثمراً مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي".

وأضاف: "أكدنا مجدداً أن إيران وسلطنة عُمان ستجريان حواراً (لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في مضيق هرمز)".

وتابع: "نحن عازمون على ذلك وسنمضي فيه بالتشاور مع جيراننا".

After recent Joint Statement in Muscat, had productive call with @badralbusaidiWe re-emphasized that Iran and Oman will conduct dialogue "to define future administration and maritime services in Strait of Hormuz." We're determined and will do so in discussion with our neighbors pic.twitter.com/1ezYYoC4ri — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 25, 2026

وفي وقت سابق من اليوم، قالت سلطنة عمان لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ولوزراء دول خليج عربية في اجتماع إن الترتيبات المستقبلية لمضيق هرمز لن تتضمن رسوم عبور.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الخميس، على موقف إدارة ترمب القائل بأن الولايات المتحدة لن تبرم اتفاقاً مع إيران يسمح لها بفرض رسوم عبور في مضيق هرمز.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال أمس الأربعاء: "لا لرسوم العبور، ولا لتكاليف التأمين، ولا لأي رسوم أخرى من أي نوع تسعى إيران لفرضها أو تحصيلها من السفن المارة عبر مضيق هرمز"، مهدداً بإنهاء المفاوضات مع إيران إذا تغير هذا الوضع.