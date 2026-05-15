عراقجي: توصلنا لتفاهم بشأن الملف النووي ونبحث عن حل لوضع مضيق هرمز

شفق نيوز- نيودلهي

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الجمعة، عن التوصل إلى تفاهمات بشأن تأجيل المفاوضات حول الملف النووي إلى وقت آخر، وفيما اعتبر أن الوضع في مضيق هرمز "معقد" ويتطلب جهداً لإيجاد حل له، رحب بجهود روسيا والصين والهند وباكستان لحل الأزمة القائمة.

وقال عراقجي على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس"، في العاصمة الهندية نيودلهي: "توصلنا إلى تفاهم لتأجيل الملف النووي في المفاوضات لمرحلة لاحقة، ونحن نبحث العرض الروسي بشأن نقل اليورانيوم المخصب، كما أننا نتشاور مع روسيا في كل المسائل".

وأضاف: "المفاوضات الحالية مع أميركا تفتقر إلى الثقة، ونأمل في مواصلة اتباع الدبلوماسية للتوصل إلى حل"، مؤكداً: "نرحب بالمفاوضات بشرط جدية أميركا ونحن مهتمون بالتفاوض".

وأكد أن طهران تحاول الحفاظ على وقف النار ومنح الدبلوماسية فرصة "ونرحب بأي جهد من الصين والهند وروسيا لحل الأزمة، كما أن الوساطة الباكستانية لم تفشل لكنها تواجه صعوبات".

وتابع عراقجي: "نقدر أية مساعدة من الصين ونقدر مشاركة من أية دولة قادرة على إيجاد حل"، مشيراً إلى أن "الرسائل المتناقضة هي من عرقلت المفاوضات".

وأوضح وزير الخارجية الإيراني: "حريصون على التعاون مع الهند بشأن أمن الطاقة".

وبشأن الوضع في هرمز، قال عراقجي: "الوضع في مضيق هرمز معقد جداً حالياً. نتمنى إعادة فتح المضيق بالكامل"، مشيراً إلى أن "أي سفينة تريد المغادرة عبر مضيق هرمز عليها التنسيق معنا، ونحن نجري ترتيبات بالتنسيق مع عمان للعبور الآمن في مضيق هرمز".