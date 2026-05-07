عراقجي: الملاحة في هرمز لن تعود إلا بوقف الحرب ورفع العقوبات

شفق نيوز- طهران

رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الخميس، على مشروع القرار الأميركي المطروح لدى مجلس الأمن الدولي بشأن مضيق هرمز، مشدداً على أن عودة الملاحة في المضيق مرتبطة بوقف الحرب ورفع الحصار عن إيران.

وقال عراقجي، في تصريحات صحفية إن "الملاحة ستعود إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز، إذا أنهيت الحرب بشكل دائم ورفع الحصار البحري والعقوبات".

وأضاف عراقجي، أن "مشروع القرار بمجلس الأمن الدولي، يتجاهل سبب الوضع الراهن في مضيق هرمز، المتمثل بلجوء واشنطن للقوة والهجوم علينا".

وشدد عراقجي بالقول: "على المجتمع الدولي ألا يسمح باستغلال مجلس الأمن أو أن يتحول إلى أداة تمنح الشرعية لإجراءات غير قانونية".

وطرحت الولايات المتحدة مشروع قرار في الأمم المتحدة لمطالبة إيران بوقف الهجمات وزرع الألغام في مضيق هرمز، وحثت الصين وروسيا على عدم تكرار استخدام حق ⁠النقض (الفيتو).

وبدأ أعضاء مجلس الأمن الدولي محادثات بشأن نص صاغته الولايات المتحدة مع البحرين والسعودية والإمارات والكويت وقطر ربما يقود في حال إقراره إلى فرض عقوبات على إيران، وقد يخول استخدام القوة إذا لم توقف طهران هجماتها وتهديداتها للملاحة التجارية في مضيق هرمز.