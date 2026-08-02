عراقجي: المفاوضات مع مسقط بشأن هرمز في المرحلة الأخيرة

عباس عراقجي (على اليسار) في لقاء سابق مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي (رويترز)

شفق نيوز- طهران

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الأحد، أن المفاوضات الجارية مع سلطنة عُمان تقترب من التوصل إلى تفاهم نهائي.

ونقلت الخارجية الإيرانية عن عراقجي قوله خلال اجتماع مجلس الوزراء، إن مسار المفاوضات مع الجانب العُماني يتقدم بشكل إيجابي، وإن المشاورات دخلت المرحلة الأخيرة من أعمالها.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد كشفت في وقت سابق عن إجراء مباحثات مع سلطنة عُمان بشأن ملف مضيق هرمز، في إطار الجهود الرامية إلى التوصل إلى آلية جديدة لتنظيم الملاحة وإدارة حركة العبور في المضيق.

وتأتي تصريحات عراقجي بعد أيام من تأكيد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المباحثات مع مسقط تركز على التوصل إلى تفاهم حول مسار ملاحي جديد في مضيق هرمز، مشدداً على أن الوضع في المضيق "لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب".

ولم تكشف طهران أو مسقط حتى الآن عن تفاصيل الاتفاق المرتقب أو طبيعة الترتيبات النهائية التي يجري التفاوض بشأنها.