عراقجي: الحروب الأميركية أضعفت النظام الدولي وأوصلته إلى حافة الانهيار

عدّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الجمعة، الحروب "غير القانونية" التي تشنها الولايات المتحدة بأنها أضعفت أسس النظام الدولي وأوصلته إلى حافة الانهيار.

وقال عراقجي في تصريحات صحفية، إن المنظمات الدولية ولا سيما مجلس الأمن يجب إجراء إصلاحات جوهرية فيها لتوزيع السلطة بشكل عادل.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، على أهمية ضمان حرية الملاحة واستمرار تدفق التجارة في مضيق هرمز الحيوي.

وقال لافروف في تصريحات صحفية، إن الحرب في إيران يجب إيقافها فورًا والتوصل إلى هدنة.

وانتقد وزير الخارجية الروسي، التدخلات الغربية، سواء العسكرية أو عبر محاولات تغيير الأنظمة، معتبرًا أنها تزيد من تعقيد الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وختم لافروف حديثه بالقول، إن "الأزمة بشأن إيران بحال العمل على معالجتها، لا بد من فهم السبب الرئيسي للأزمة، أي العدوان الأمريكي الإسرائيلي غير المبرر".

هذا ودعت الصين، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إلى التوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن، مؤكدة أن إيجاد حل سريع للأزمة سيعود بالنفع على الولايات المتحدة وإيران ودول المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، وجّه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب، تحذيراً شديد اللهجة إلى إيران، قائلاً إن صبره بدأ ينفد معها، حاثاً النظام في طهران على إبرام اتفاق سلام شامل مع أميركا في المنطقة.