عراقجي: الحرب انتهت في جميع الجبهات والاتفاق سيدخل حيز التنفيذ الجمعة

شفق نيوز- طهران

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الثلاثاء، انتهاء الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، لافتاً إلى أن اتفاق السلام مع الولايات المتحدة، سيدخل حيز التنفيذ الجمعة.

وقال عراقجي، في تصريحات صحفية، إن "إعلان نهاية الحرب كان أهم ما تحقق في المرحلة الأولى من الاتفاق، وقد أُعلن رسمياً صباح أمس الاثنين"، مبيناً أن "البدء الرسمي بتنفيذ مذكرة التفاهم سيكون يوم الجمعة المقبل".

وأضاف أن "الملف النووي والعقوبات سيتم بحثهما خلال فترة المفاوضات الممتدة لـ60 يوماً مع واشنطن”، لافتاً إلى أن “إيران ستطرح ملفها النووي وإلغاء الحظر في المرحلة النهائية من هذه المفاوضات".

وأوضح أن "الطرف الأول في مذكرة التفاهم هو إيران وإسرائيل، فيما يتمثل الطرف الثاني بإيران وحزب الله”، مؤكداً أن “إنهاء الحرب في لبنان موضوع ملزم ضمن اتفاق إنهاء الحرب مع إيران".

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن "أي هجوم عسكري إسرائيلي على لبنان أو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية يُعد نقضاً لمذكرة التفاهم".

وخلص عراقجي إلى القول: "تم الإعلان أمس عن إنهاء الحرب بشكل فوري ونهائي في جميع الجبهات، بما فيها لبنان"، مؤكداً أن "إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب مع إيران، ويشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية".