عراقجي: التهديدات الأميركية تعرقل الاتفاق النهائي مع واشنطن

شفق نيوز- طهران

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الثلاثاء، أن المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تنطلق في حال استمرار التهديدات الأميركية، وذلك رداً على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال عراقجي، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي لن تبدأ إذا استمرت التهديدات، احترموا توقيعكم"، في إشارة إلى الاتفاق المؤقت الذي وقعته إيران والولايات المتحدة الشهر الماضي، والذي ينص على امتناع الطرفين عن التهديد باستخدام القوة أو اللجوء إليها.

وتأتي تصريحات الوزير الإيراني بعد انتهاء جولة المحادثات غير المباشرة بين الجانبين الأسبوع الماضي، من دون الإعلان عن إحراز تقدم نحو اتفاق دائم، رغم سريان وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوماً أُقر لإتاحة المجال أمام المسار الدبلوماسي عقب المواجهة العسكرية الأخيرة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد صرح، في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة "إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو تنهي المهمة"، ملوحاً بإمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري إذا تعثرت المفاوضات.

وأضاف ترمب أن بلاده قادرة على "تدمير الجسور وقطع إمدادات الطاقة" عن إيران، مشيراً إلى أن واشنطن تفضل التوصل إلى اتفاق، لكنها تمتلك خيارات أخرى في حال فشل المسار الدبلوماسي.