إعدام إيراني بتهمة "التورط" بأنشطة لصالح إسرائيل وأميركا

شفق نيوز- طهران

أقدمت السلطات الإيرانية، يوم الأربعاء، على إعدام شخص بتهم ⁠تتعلق بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.

وذكرت وكالة "​ميزان" للأنباء ‌التابعة للسلطة القضائية في إيران أن "الشخص الذي ​تم إعدامه هو مهدي ‌خانكي، ⁠وتم إعدامه بتهمة التورط في أنشطة ​لصالح ​إسرائيل ⁠والولايات المتحدة وجماعات "معادية"، ​بالإضافة إلى ​تصنيع ⁠أسلحة وحيازتها.

ويوم أمس الاثنين، أفادت منظمة "حقوق الإنسان في إيران" بأن المحكمة الثورية في شيراز أصدرت حكمًا بالإعدام بحق شخصين.

وبحسب المنظمة، أُدين الرجلان بتهمتي "المحاربة عبر إضرام النار في أماكن عامة وإحراق القرآن"، و"العمل ضد الأمن القومي من خلال إيواء وتقديم مساعدات طبية لمتظاهرين مصابين" خلال احتجاجات كانون الثاني/ يناير.