عبور 22 سفينة تجارية مضيق هرمز خلال 24 ساعة

شفق نيوز- واشنطن

أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية، مساء الثلاثاء، بعبور ما لا يقل عن 22 سفينة تجارية مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب بيانات ملاحية، فقد دخلت 14 سفينة إلى منطقة الخليج العربي، منها 11 سفينة شحن و3 ناقلات نفط، وغادرت الخليج 8 سفن أخرى مؤلفة من 4 سفن شحن و4 ناقلات نفط.

وأشارت الشبكة إلى أن هذه الأرقام تبقى متوافقة إلى حد كبير مع معدلات العبور المنخفضة التي شوهدت في الأسابيع الأخيرة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة جميع السفن باستثناء السفن المرتبطة بإيران.

وتراجع ترمب من فرض الرسوم بنسبة 20%، معلناً فرض "حصار كامل" على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، وكذلك السفن التي تحمل شحنات مرتبطة بطهران.

من جهتها، قالت إيران، الثلاثاء، إنها لن تتراجع عن حقها في إدارة مضيق هرمز، ورفضت أن يكون للولايات المتحدة أي دور في تحديد مستقبل الممر المائي.

وتمسكت طهران بدور مباشر في إدارة حركة السفن وترتيبات العبور، حيث تؤكد إيران أن الترتيبات الخاصة بالمضيق جزء من مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، وأن واشنطن تراجعت عن التزاماتها عندما دعمت إنشاء مسار ملاحي لا يخضع لموافقة طهران.

وقبل اندلاع الحرب، كان نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية يمر عبر مضيق هرمز يومياً، بما يزيد على 15 مليون برميل من الوقود، تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليار دولار.