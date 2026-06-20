عبر كرمانشاه.. انطلاق أول شحنة ترانزيت سككي مشترك من العراق إلى أفغانستان

شفق نيوز- طهران

أعلنت مديرية السكك الحديدية في منطقتي أراك وكرمانشاه، يوم السبت، عن انطلاق أول شحنة ترانزيت سككي مشترك من العراق باتجاه أفغانستان عبر محطة كرمانشاه للبضائع.

ونقلت وكالة "إرنا" عن المدير العام للسكك الحديدية في منطقتي أراك وكرمانشاه أحمد تركي، قوله إن "هذه الشحنة وبعد دخولها عبر المعابر الغربية للبلاد وإتمام العمليات اللوجستية في محطة كرمانشاه للبضائع، قد نُقلت إلى شبكة السكك الحديدية الإيرانية".

ولفت إلى أن "الشحنة ستواصل مسارها عبر الخطوط الحديدية الوطنية باتجاه الحدود الشرقية وصولا إلى وجهتها النهائية في أفغانستان"، مبيناً أن "هذه الخطوة تهدف إلى تطوير ممرات النقل الدولية وتعزيز دور السكك الحديدية في الترانزيت الإقليمي".

ولفت تركي إلى أن "هذا الحدث يعد منعطفا هاما في تفعيل الطاقات المعطلة في محور غرب البلاد وتطوير الترانزيت السككي الدولي".

وأكد أن "هذه الخطوة تأتي في إطار السياسات الكبرى لسكك حديد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرامية إلى جذب شحنات الترانزيت وتطوير النقل المشترك وهو ما سيمهد الطريق لزيادة حجم التبادلات التجارية عبر المسارات السككية للبلاد.