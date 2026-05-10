عبر باكستان.. إيران تعلن إرسال ردها على المقترح الأميركي

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، يوم الأحد، بأن طهران أرسلت ردها على المقترح الأميركي لإنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستاني.

وأضافت الوكالة، أن "الخطة المقترحة تركز في هذه المرحلة على مسألة إنهاء الحرب في المنطقة"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن مضمون الرد الإيراني.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن الأربعاء الماضي، أن "محادثات جيدة للغاية" جرت مع إيران خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ومن الوارد جداً أن التوصل إلى اتفاق، مضيفا "أعتقد أننا قد انتصرنا في إيران".

وأفادت وسائل إعلام أميركية، بأن المفاوضات الأميركية - الإيرانية قد تستأنف الأسبوع المقبل (هذا الأسبوع) في إسلام آباد، تزامناً مع تأكيد الخارجية الإيرانية باستمرار تبادل الرسائل عبر الوسيط الباكستاني.